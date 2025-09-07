ARA
DOLAR
41,24
0,20%
DOLAR
EURO
48,32
0,51%
EURO
GRAM ALTIN
4755,41
1,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
10729,49
-0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları

Araç kiralamada franchise fırsatı

Araç kiralama markası Sixt Türkiye, franchise başvurularını değerlendirerek yıl sonuna kadar farklı illerde açılması planlanan yeni şubelerle büyümeyi hedefliyor. Bu yılın sonuna kadar Türkiye genelinde toplamda 50 hizmet noktasına ulaşılması planlanıyor.

07 Eylül 2025 | 09:00
Araç kiralamada franchise fırsatı

Bor Holding bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Sixt Türkiye, 2025 itibarıyla 21 kurumsal ofis ve 23 franchise şubesiyle büyükşehirlerin tamamında, turizm bölgelerinde, havalimanlarında ve şehir merkezlerinde aktif olarak hizmet veriyor. SIXT Türkiye, franchise başvurularını değerlendirerek yıl sonuna kadar farklı illerde açılması planlanan yeni şubelerle büyümeyi hedefliyor.

Sixt Türkiye, sunduğu yeni nesil sistemiyle paydaşlarına “kazan-kazan” mantığıyla çok yönlü gelir fırsatları sunan yeni bir iş ortaklığı sunuyor. Bor Holding çatısı altındaki Magdeburger Sigorta, Borlease ve Tardigrad gibi iştiraklerle birlikte oluşturulan ve Türkiye’de ilk ve tek olan bu stratejik ekosistem; müşterilerin ve iş ortaklarının tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor. Ekosistemde kısa ve uzun dönem araç kiralama seçenekleri, sigorta çözümleri, broker hizmetleri, finansal çözümler ve araç tedariği çözümleri, IOT, ikinci el araç satışı ve satış sonrası hizmetler gibi çözümler yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Araç kiralamada franchise fırsatı-1
0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL