Araç kiralamada franchise fırsatı

Bor Holding bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Sixt Türkiye, 2025 itibarıyla 21 kurumsal ofis ve 23 franchise şubesiyle büyükşehirlerin tamamında, turizm bölgelerinde, havalimanlarında ve şehir merkezlerinde aktif olarak hizmet veriyor. SIXT Türkiye, franchise başvurularını değerlendirerek yıl sonuna kadar farklı illerde açılması planlanan yeni şubelerle büyümeyi hedefliyor.

Sixt Türkiye, sunduğu yeni nesil sistemiyle paydaşlarına “kazan-kazan” mantığıyla çok yönlü gelir fırsatları sunan yeni bir iş ortaklığı sunuyor. Bor Holding çatısı altındaki Magdeburger Sigorta, Borlease ve Tardigrad gibi iştiraklerle birlikte oluşturulan ve Türkiye’de ilk ve tek olan bu stratejik ekosistem; müşterilerin ve iş ortaklarının tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmayı hedefliyor. Ekosistemde kısa ve uzun dönem araç kiralama seçenekleri, sigorta çözümleri, broker hizmetleri, finansal çözümler ve araç tedariği çözümleri, IOT, ikinci el araç satışı ve satış sonrası hizmetler gibi çözümler yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.