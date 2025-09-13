ARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg T10F koltuğunda

Togg’un yeni modeli T10F'nin ilk teslimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.


Son Güncellenme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg T10F koltuğunda

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.


 

Yeni modelle ilk test sürüşü

Yeni modelle ilk test sürüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından ilk teslimatı yapıldı. Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un T10F modeli için Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un T10F modeli için Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye'de, kısa süre sonra da Avrupa'da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan yeni modeli çıkan Togg'a ilişkin paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan yeni modeli çıkan Togg'a ilişkin paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Togg T10F'nin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Togg yetkililerine teslim edildi. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak."
