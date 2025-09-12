128 yıllık bisiklet markası iflas başvurusu yaptı

T-Online'ın haberine göre birkaç kez el değiştiren marka yaklaşık 128 yıldır bisiklet üretimi yapıyor. Ancak, son dönemde yaşanan finansal zorluklar nedeniyle mahkemeye iflas başvurusu yaptı. Markanın geleceği belirsiz.

Habere göre iflas yöneticisi Florian Kleinschmidt "Şu anda borçlu şirketin yönetimiyle birlikte iş operasyonlarını stabilize etmek için çalışıyoruz" dedi.

T-Online'ın haberine göre Möve, Almanya'nın en eski bisiklet markalarından biri olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gustav Walter & Co. firması 1897 yılında Möve markasını satın aldı ve II. Dünya Savaşı'na kadar yarım milyon bisiklet sattı. Doğu Almanya'daki üretim 1961'de durduruldu ve fabrika otomotiv parçalarına yöneldi. 2012 yılında iki girişimci şirketi yeniden kurdu. Yenilikçi teknolojilere güvenerek Möve'yi pazarda yeniden konumlandırdılar. Şirket ilk başta önemli başarılar elde etti. Ancak Şubat 2021'de iflas başvurusu geldi. Bir gıda firması, şirketi devralarak adını Möve Mobility GmbH olarak değiştirdi. Şirket e-bisikletlere odaklandı. Ancak hisseleri 2 yıl sonra bu kez Berlin merkezli yatırım şirketi Hitchhiker Capital'a satıldı.

Ancak görünüşe göre işler yine toparlanmadı. Şirketin kurtarılıp kurtarılamayacağı şu an belirsiz görünüyor.