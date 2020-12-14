Euro Bölgesi’nde önceki hafta açıklanan enflasyon rakamları yıllık yüzde -0,3 değerini alarak fiyatlar üzerindeki baskının devam ettiğini göstermişti.

Bu baskının devamı olası görülüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) likidite koşullarını daha da yukarı taşıma olasılığının yüksek olduğu kaydediliyor.

Paritede düşüş trendinin kırılmasıyla hız kazanan alışlar, 1,2175’te dirençle karşılaştı. 1,2175-1,2075 arasında yatay hareket eden paritenin desteğin altına geçmesi durumunda ilk etapta 1,2010, devamında 1,1920’yi düzeltme alanı olarak takip edilebileceği ifade ediliyor.

Olası geri dönüş, bu alanlardan destek bulursa devamında yeni bir yükselişe zemin hazırlayabilir.