Ebebek (EBEBK) ne zaman ve ne kadar temettü verecek? Kesinleşti...

Ebebek Mağazacılık, dün (25 Nisan) KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını duyurdu. Buna göre, Ebebek 2023 yılı karından 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 15 Ekim ve 16 Aralık 2024. Ödeme tarihleri ise 17 Ekim ve 18 Aralık... Her bir taksitte net 0,2250000 TL kar payı ödemesi yapılacak.

EBEBEK'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Ebebek'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 2023 hesap dönemine ilişkin olarak 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, şirketimizin esas sözleşmesinin 14. maddesine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde kar dağıtılmasına, kar payının iki taksitte pay sahiplerine ödenmesine; ilk takside ilişkin ödemenin 15 Ekim 2024, ikinci takside ilişkin ödemenin ise 16 Aralık 2024'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.





