ARA
Bist 100
9716,77
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
32,4911
-0,166%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8521
0,1144%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0728
0,2795%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,68
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Ebebek (EBEBK) ne zaman ve ne kadar temettü verecek? Kesinleşti...

Ebebek (EBEBK) ne zaman ve ne kadar temettü verecek? Kesinleşti...

Ebebek Mağazacılık A.Ş., dün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul tarafından onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Ebebek ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylar

26 Nisan 2024 | 01:25
Ebebek (EBEBK) ne zaman ve ne kadar temettü verecek? Kesinleşti...

Ebebek Mağazacılık, dün (25 Nisan) KAP'a yaptığı bildirimde kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararını duyurdu. Buna göre, Ebebek 2023 yılı karından 2 taksit halinde pay başına toplamda brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 15 Ekim ve 16 Aralık 2024. Ödeme tarihleri ise 17 Ekim ve 18 Aralık... Her bir taksitte net  0,2250000 TL kar payı ödemesi yapılacak. 

EBEBEK'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Ebebek'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle:  Şirketimizin 2023 hesap dönemine ilişkin olarak 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, şirketimizin esas sözleşmesinin 14. maddesine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde kar dağıtılmasına, kar payının iki taksitte pay sahiplerine ödenmesine; ilk takside ilişkin ödemenin 15 Ekim 2024, ikinci takside ilişkin ödemenin ise 16 Aralık 2024'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 


 

İlgili Haberler
Borsada dün temettü kararını açıklayan 19 şirket
Borsada dün temettü kararını açıklayan 19 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,68 0,57%
  • ALTIN ONS 2332,69 0,71%
  • BIST 100 9716,77 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,633 0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36637 -0,29044%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,275 -0,0407%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4911 -0,166%
  • EURO/DOLAR 1,0728 0,2795%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8521 0,1144%
  • STERLIN/DOLAR 1,25132 0,39353%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
Anadolu 500 firmalarına ödül
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Motorine indirim geldi (25 Nisan 2024)
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
TikTok CEO’su: Hiçbir yere gitmiyoruz
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
44 ile sarı uyarı: Çöl tozu ve fırtına geliyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararını bekliyor
IDEX Fuarı 8-11 Mayıs’ta kapılarını açıyor
Anadolu 500 firmalarına ödül
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL