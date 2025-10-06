ARA
DOLAR
41,69
0,01%
DOLAR
EURO
48,72
-0,45%
EURO
GRAM ALTIN
5276,95
1,30%
GRAM ALTIN
BIST 100
10832,34
-0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ankara'daki inşaatta bu sabah feci olay!

Ankara'da yapımı devam eden 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonucu düşen inşaat işçisi iki kuzen hayatını kaybetti.


Ankara'daki inşaatta bu sabah feci olay!

Olay, sabah 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde yer alan şantiyede meydana geldi. İHA'nın haberine göre  inşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde E.A. (36) VE N.A.'nın (19) bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan ikiye ayrıldı. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen iki kuzenin cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı. İHA

Ankara'daki inşaatta bu sabah feci olay!-1

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL