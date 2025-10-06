Dün hükümeti kurdu, bugün istifa etti: Avrupa borsaları dalgalandı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 568,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.320 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.473 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 43.010 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 15.533 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kayıpla 7.943 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede Rusya'nın geçen haftalarda yaptığı hava sahası ihlalleri jeopolitik gerilimin yükselmesine neden olurken Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve yeni yaptırım adımlarına yönelik haber akışı ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Fransa'daki politik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ülkede, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümeti kurdu.

Hükümetin kurulmasından saatler sonra ise Lecornu istifa etti. İstifa haberi sonrası bölge endekslerinde kayıplar derinleşti.

Analistler, ülkede politik istikrara yönelik endişelerin olduğunu kaydederek, siyasi risklerin canlı kalmasının ve kamu harcamalarına ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

- Gözler Lagarde ve Bailey'de

Bölgedeki merkez bankası başkanlarının bugün yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in bugün yapacakları açıklamalarda bölgedeki ekonomik gidişat ve para politikası üzerine bazı sinyaller vermeleri bekleniyor.

Lagarde, bugün Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para İşleri Komitesi'nde (ECON) konuşma yapacak. Bailey ise İskoçya'da Küresel Yatırım Zirvesi'nin açılışında konuşacak.

Merkez bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, perakende satış verileri ve politik gelişmeler takip edilecek.