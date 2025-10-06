AÖF kayıt yenileme başladı mı? 2025-2026 AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 yeni eğitim öğretim yılı resmen başlıyor. Öğrenciler, üniversite tarafından duyurulan tarihlerde kayıt yenileme ve ders seçimi sürecine odaklanmış durumda.

AÖF kayıt yenileme başladı mı?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri bugün itibariyle başladı. Kayıt yenileme süreci 17 Ekim 2025 Cuma tarihine kadar devam edecek.

Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları için belirlenen kesin tarih aralığı şöyledir:

Başlangıç: 06 Ekim 2025 Pazartesi

Bitiş: 17 Ekim 2025 Cuma

AÖF Kayıt Yenileme Adımları ve Ödeme Süreci

Kayıt yenileme işlemi, iki kritik ve birbirini takip eden adımdan oluşmaktadır:

Ders Seçimi (Ekle-Sil): Öğrenciler öncelikle ders seçimi işlemini gerçekleştirmelidir. Bu adım atılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacağı için kayıt yenileme yapılamaz.

Ödeme: Ders seçimi yapıldıktan sonra oluşan Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesi yapılmalıdır.

Ödeme Son Günü: Kayıt yenileme bedelinin ödenmesi için son tarih 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 22.00 olarak belirlenmiştir.

Ödeme Kanalları: Ödemeler, Kredi Kartı/Banka Kartıyla ya da Ziraat Bankası kanalları (ATM, Mobil veya İnternet Bankacılığı) aracılığıyla yapılabilir.

Öğrencilerin, sadece eski borçlarını değil, mutlaka 2025-2026 Güz Dönemi'ne ait kayıt yenileme bedelini ödediklerinden emin olmaları gerekmektedir.