ARA
DOLAR
34,64
-0,00%
DOLAR
EURO
36,42
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
2932,47
0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9636,12
-0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu

Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan (Yüzde 100) son şirketler arasındaydı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

26 Kasım 2024 | 19:16
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, son bülteninde 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay verdiğini duyurmuştu. Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. de vardı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

EREĞLİ'DEN BEDELSİZ AÇIKLAMASI

Şirketimizin 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 156.613.220,99 TL'sinin sermaye düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100 oranında artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.500.000.000 TL'lik itibari değerdeki pay ihracı ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024' tür.

Açıklamada şu bilgiler de paylaşılıyor:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2932,47 0,04%
  • ALTIN ONS 2632,82 0,04%
  • BIST 100 9636,12 -0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,027 -0,028%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40564 -0,07322%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105,5 1,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6436 -0,004%
  • EURO/DOLAR 1,049 0,0849%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4166 0,0958%
  • STERLIN/DOLAR 1,25681 0,08083%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL