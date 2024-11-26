Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, son bülteninde 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay verdiğini duyurmuştu. Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. de vardı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

EREĞLİ'DEN BEDELSİZ AÇIKLAMASI

Şirketimizin 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 156.613.220,99 TL'sinin sermaye düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100 oranında artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.500.000.000 TL'lik itibari değerdeki pay ihracı ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024' tür.

Açıklamada şu bilgiler de paylaşılıyor:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.