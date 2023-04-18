Europower Enerji'den halka arz ve rekor açıklaması

Europower Enerji hisselerinin halka arzı kapsamında 12-14 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemleri yapılmıştı. Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Europower paylarının halka arzı bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun talep gördü.

Şirketten yapılana açıklamada "Ak Yatırım liderliğinde 41 üyeden oluşan bir konsorsiyumun aracılık ettiği halka arzda 2 milyon 240 bin 284 adet başvuru ile toplam 241 milyon 716 bin 414 pay karşılığı 9 milyar 814 milyon TL’lik rekor talep geldi. Grup çalışanları ve yurt içi bireysel yatırımcılardan toplam 2 milyon 240 bin 27’ye ulaşan başvuru alındı. Halka arzda toplam 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya 50 milyon adet ve ek satış kapsamında 10 milyon adet olmak üzere toplam 60 milyon adet payın satışı yapıldı. Europower payları 40,60 TL sabit fiyatla yatırımcıyla buluştu ve toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 436 milyon TL oldu" denildi.

Açıklamada bunun Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen halka arzlar içinde en çok yatırımcının başvurduğu ve en çok yatırımcıya dağıtım yapılan halka arz olduğu belirtildi.

AK YATIRIM'IN AÇIKLAMASI

Halka arza aracılık eden Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen payların yüzde 83,33 oranındaki 50 milyon adedi yurtiçi bireysel, yüzde 14,17 oranındaki 8,5 milyon adedi yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50 oranındaki 1,5 milyon adedi grup çalışanlarına dağıtıldı.

'İLGİ BİZİ GURURLANDIRDI'

Açıklamaya göre Europower Enerji, arzdan elde edilen gelirle büyüme ivmesini ve yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyüme adımlarını daha da hızlandırmayı planlıyor.

Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, elde edilecek gelir ile yeni yatırımlar, kapasite artış ve ürün çeşitliliği planlarına da değinerek şu açıklamada bulundu:

“Europower Enerji’ye yatırımcıların büyük ilgisi bizi çok gururlandırdı. Halka arzımızda yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 3,38 katı talep geldi ve şirketimizin 2 milyon 118 bin 379 yeni ortağı oldu. Geçtiğimiz yıl da Girişim Elektrik halka arzında önemli bir başarı yakalayarak bir yılda yüzde 1300 getirisi ile Borsa İstanbul’un yatırımcısına en çok kazandıran şirketi olduk. Şimdi Europower Enerji ile de yeni ortaklarımızla daha büyük başarılar hedefliyoruz. Halka arzdan elde edilen gelir ile yeni yatırımlarımızı, kapasite artış planlarımızı hayata geçireceğiz ve ürün çeşitliliğimizi de artırmayı düşünüyoruz. Biz ülkemizin geleceğine olan inancımızı yinelerken, yatırımcılarımız da şirketimizin geleceğine duydukları güveni göstererek bizi gururlandırdı. Tüm yatırımcılara ve yeni ortaklarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum”

'İZ BIRAKAN BİR HALKA ARZ OLDU'

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise şu açıklamada bulundu: “Türkiye tarihinde ilk kez bir halka arzda 2 milyondan fazla yatırımcı talepte bulundu ve dağıtıma hak kazandı. Halka arzlara katılan yatırımcı sayısının son dönemde yükseliş trendinde olduğunu gözlemliyorduk, ancak Europower’a 2,1 milyondan fazla yatırımcının hissedar olması, halka arzların tabana yayılması bakımından bizim için de çok sevindirici oldu. Europower halka arzı, sermaye piyasalarında önemli iz bırakan bir halka arz olarak tarihe geçmiş oldu.”

Açıklamada "EUPWR koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan Girişim Elektrik A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olan Europower Enerji, 7 faal fabrikası ve yapımı devam eden 3 adet fabrikası ile yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim elektrik ekipmanları ve sistemlerini 420kV’akadar her gerilim seviyesinde üreten, bunun yanında dünya çapında proje tasarımı, proje yönetimi, otomasyon ve SCADA, işletmeye alma, denetim, saha testleri ve eğitim hizmetleri gibi geniş bir yelpazede mühendislik hizmetleri sunuyor ve 31 farklı ana kategoride geniş ürün gamı ile sektörde önemli bir ihtiyacı karşılıyor" denildi.

