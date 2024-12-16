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Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) SPK'dan bedelli sermaye artırımı (yüzde 152,57627) onayı almıştı. Bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

16 Aralık 2024 | 15:30
Son Güncellenme: 16 Aralık 2024 | 15:34
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bugün KAP'a yapılan açıklamaya göre rüçhan hakkı kullanım başlagıç tarihi 17 Aralık 2024, rüçhan hakkı kullanım bitiş tarihi ise 31 Aralık. KAP'a yapılan açıklamada bedelli süreci ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

  • Şirketimiz Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 25.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 98.980.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 151.020.000 TL (%152,57 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere, 250.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 151.020.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2024 tarih ve 63/1880 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
  • Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %152,57 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
  • Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli pay için 6,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 17.12.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
  • Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle 6 (altı) TL' nin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, izahnamede açıklandığı üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'nün satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
  • Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.fenerbahçe.org/fbfutbol) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ykyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

 

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