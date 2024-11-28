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Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kurulu bedelli sermaye artırımı kararı almıştı. Şirketten bugün KAP'a sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

28 Kasım 2024 | 19:41
Son Güncellenme: 28 Kasım 2024 | 19:42
Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin, 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %152,57 oranında artırılarak 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" denildi. Açıklamaya göre rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 6 TL
 

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İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
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YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
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