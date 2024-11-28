Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin, 250.000.000.- TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98.980.000.-TL (Doksansekizmilyondokuzyüzseksenbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %152,57 oranında artırılarak 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" denildi. Açıklamaya göre rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 6 TL

