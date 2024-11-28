Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket (29 Kasım)

Borsa İstanbul'da yarın bedelsiz bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket şöyle:

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR) - Yüzde 820,81031

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. dün bedelsiz tarihini açıklamıştı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 500.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 445.700.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1644 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.

445.700.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.11.2024 olarak belirlenmiştir.

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (IZENR) - Yüzde 325

Şirketten dün KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz tarihinin 29 Kasım olduğu duyuruldu. Açıklama şöyle: Şirketimiz 19.08.2024 tarihli kararları kapsamında 575.000.000 (beşyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %325 oranında artış ile 1.868.750.000 TL artırılarak 2.443.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadil edilmesi ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.11.2024'tür.

