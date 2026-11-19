İlana göre, adaylarda hukuk fakülteleri veya en az dört yıllık uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden ya da bunlarla en az yüzde 80 müfredat eşdeğerliği bulunan bölümlerden mezuniyet şartı aranacak.

Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji veya belirtilen eşdeğer bölümlerden mezun olup uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlayanlar da başvurabilecek.

Adayların, 1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, askerlikle ilişiklerinin bulunmaması ve 2025 veya 2026 KPSS'nin KPSSP32 puan türünden en az 70 puan almaları gerekecek.

Ön başvurular, 1-7 Aralık'ta ÖSYM üzerinden yapılacak. KPSS sıralamasıyla belirlenecek 1200 aday, 16-21 Aralık'ta nihai başvuru yapabilecek. Son sıradakiyle eşit puanlılar da listeye alınacak. Geç başvuru günü 29 Aralık olacak.

Sınav, 31 Ocak 2027'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika verilecek.

Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar arasından sıralamaya giren 240 aday ile son sıradakiyle eşit puanlılar mülakata çağrılacak.