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Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımılar A.Ş. KAP'a Ahmet Kutucu'nun transferi hakkında bilgilendirmede bulundu.

24 Ocak 2025 | 04:49
Galatasaray (GSRAY) transfer detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımılar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.


 

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