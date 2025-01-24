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Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı için talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arz büyüklüğü 2.006.550.000 TL olarak gerçekleşti.

24 Ocak 2025 | 09:45
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilen son şirketlerden. İnfo Yatırım, bugün halka arz sonuçlarını KAP'a bildirdi. Halka arzda toplamda 236.844 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. İşte halka arz sonuçları:

MOPAŞ HALKA ARZ SONUÇLARI

Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mopaş” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 21 – 22 – 23 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Mopaş’ın sermayesinin 230.000.000 TL’den 273.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 43.000.000 TL nominal değerli 43.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 14.330.000 TL nominal değerli 14.330.000 adet pay olmak üzere toplam 57.330.000 TL nominal değerli 57.330.000 adet pay halka arz edilmiştir.
Mopaş’ın paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 35,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 2.006.550.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Nihai dağıtıma esas tahsisat oranları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %38,46, Mopaş Grubu Çalışanları için %2,52, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %48,19 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için ise %10,84 olarak gerçekleşmiştir.

 

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