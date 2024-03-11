Garanti BBVA'nın temettü teklifi belli oldu

Garanti Bankası'ndan yapılan temettü açıklaması şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.03.2024 tarihli kararında,

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme'sinin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Bankamızın 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87.331.719.888,51 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak;

- Bankamızın ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 12.889.758.000,00 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 311,89900 olan 13.099.758.000,00 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin Ortaklarımıza dağıtılması;

- 29.03.2024 tarihinde kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması; hususlarının Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.





