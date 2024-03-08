Akbank temettü kararını duyurdu

Akbank'tan KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi: Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL.'lik net kârdan;
- Ortaklarımıza 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75'i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması;
- Nakit kar payı ödemelerine 26.03.2024 tarihinden itibaren başlanılması,
- Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi, hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.