Akbank temettü kararını duyurdu

Akbank'tan KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi: Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL.'lik net kârdan;

Ortaklarımıza 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı ve 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75'i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılması;

Nakit kar payı ödemelerine 26.03.2024 tarihinden itibaren başlanılması,

Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi, hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.