ARA
Bist 100
9155,32
1,12%
Bist 100
Dolar/TL
31,9289
0,3141%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9945
-0,0485%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0939
-0,0722%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2236,54
1,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Enerjisa temettü kararını duyurdu

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 3 Haziran'da hesaplara geçecek şekilde (Hak kullanım tarihi 30 Mayıs) lot başına brüt 2,79 net 2,5110 TL temettü ödenmesini Genel Kurul onayına sunma kararı alındığını duyurdu.

09 Mart 2024 | 02:09
Enerjisa temettü kararını duyurdu

Enerjisa Enerji A.Ş'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan net konsolide kardan:

3.366.897.331,42 TL baz alınan net kâr (istisnai kalemler hariç net kâr) üzerinden %97,87 kar dağıtım oranı ile 1 TL nominal pay başına 2,79 TL nakit temettü dağıtılmasına,
01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan 4.423.808.287,49 TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere toplam 3.295.182.418,26 TL kâr payının (Brüt %279 Net %251) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,
Genel kurul tarafından belirlenip onaylanmak üzere nakit kar payı dağıtımının Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde tamamlanmasının önerilmesine karar verilmiştir.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2236,54 1,24%
  • ALTIN ONS 2178,78 0,93%
  • BIST 100 9155,32 1,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,065 -0,684%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34949 0,26785%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,177 0,6091%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9289 0,3141%
  • EURO/DOLAR 1,0939 -0,0722%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9945 -0,0485%
  • STERLIN/DOLAR 1,28514 0,33493%
Günün En Çok Okunanları
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yüzde 50 azaldı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
Akbank'ın tahvil ihracına yurt dışından yoğun talep
GERİ
İLERİ
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yüzde 50 azaldı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL