Temettü kararına ilişkin KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihli kararı ile;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 2.371.207.804,00 TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılı Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 2.371.207.804,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL

İkinci Kâr Payı 1.140.427.646,59 TL

Toplam Brüt Kâr Payı 1.150.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 14.042.764,66 TL

Özel Yedekler 72.262.421,15 TL

Olağanüstü Yedek 1.034.902.618,19 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

•Ortaklara dağıtılacak 1.150.000.000,00 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

•Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 72.262.421,15 TL'sinin 2023 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 1.066.852.283,59 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2023 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %600,69 (Brüt), %540,62 (Net) oranında toplam toplam 1.150.000.000,00 TL Kar Payının 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 04 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.