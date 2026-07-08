KOBİ’lerde rekabetin yeni anahtarı: Dijitalleşme ve erişilebilir finansman

KOBİ’ler için önümüzdeki dönemde rekabet gücünü belirleyecek başlıklar teknoloji, ihracat ve sürdürülebilir finansman olacak.

Ekonomist’in 21 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihli sayısından

27 Haziran Dünya KOBİ Günü yaklaşırken Türkiye’de işletmelerin gündeminde finansmana erişim, dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımları öne çıkıyor. Ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ’ler, bir yandan maliyet baskısıyla mücadele ederken diğer yandan rekabet güçlerini artıracak dönüşüme hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 27 Haziran Dünya KOBİ Günü, ekonomilerin temel taşı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önemini bir kez daha gündeme taşıyor. Türkiye’de girişimlerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan KOBİ’ler; üretim, istihdam ve ihracatta kritik rol üstleniyor. Ancak son dönemde yüksek finansman maliyetleri, nakit akışı sorunları ve küresel rekabet baskısı işletmelerin hareket alanını daraltıyor. Buna karşın dijitalleşme, yapay zekâ ve e-ihracat gibi alanlar yeni fırsatlar yaratıyor.

Süleyman Sönmez / TÜRKONFED

Finansman baskısı sürüyor

İş dünyası temsilcilerine göre KOBİ’lerin en önemli gündemi ise finansmana erişim. Artan kredi maliyetleri ve yüksek faiz ortamı, özellikle yatırım kararlarını yavaşlatıyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “KOBİ’lerin en temel sorunları; finansmana erişim, maliyet baskısı ve öngörülebilirlik eksikliği” derken, yüksek faiz ortamının yatırım kararlarını ertelediğine dikkat çekiyor. Sönmez, “En güçlü geri bildirim, finansmana erişimin yatırım değil, günlük faaliyetlerin sürdürülebilirliği meselesi haline gelmesi. Özellikle küçük ölçekli işletmeler, ‘Krediye erişsem bile bu faizle kullanmam mümkün değil’ diyor” ifadelerini kullanıyor.

Sönmez, ihracat yapan KOBİ sayısının artırılması için finansman araçlarının yeniden tasarlanması gerektiğini belirterek, siparişe, fatura akışına ve ihracat performansına dayalı modellerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bunun yanında hedef ülke analizi, e-ihracat ve dijital pazarlama desteklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Esra Bezircioğlu / KAGİDER

Kadın girişimciler yükselişte

KOBİ ekosisteminde kadın girişimcilerin ağırlığı da giderek artıyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, “Kadın Girişimcilik Endeksi 2019’da 44,0 iken 2025’te 63,4’e yükseldi. Özellikle gelecek skorundaki artış, kadın girişimcilerin geleceğe daha güvenle baktığını gösteriyor” diyor.

Bununla birlikte kadın girişimcilerin büyük bölümünün hâlâ mikro ve küçük ölçekli işletmelerde faaliyet gösterdiğini belirten Bezircioğlu, finansmana erişim, sermaye birikimi ve bakım sorumluluklarının yarattığı yükün büyümenin önündeki temel engeller arasında yer aldığını ifade ediyor.

Mehmet Ali Tombalak / TÜBİSAD

Teknoloji belirleyici

KOBİ’lerin geleceğinde dijital dönüşüm önemli bir yer tutuyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, yapay zekanın KOBİ’ler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “KOBİ’ler açısından yapay zekâ, büyük şirketlerle aralarındaki ölçek farkını azaltabilecek önemli bir fırsat sunuyor. Daha az kaynakla daha fazla müşteriye ulaşmak, daha hızlı karar almak, daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve küresel pazarlara açılmak artık her zamankinden daha mümkün hale geliyor” diyor.

KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunda önemli mesafe kat ettiğini ancak dönüşümün henüz tamamlanmadığını belirten Tombalak, “Bugün birçok KOBİ dijital araçlardan yararlanıyor olsa da teknolojiyi iş süreçlerini dönüştüren, veriye dayalı karar alma kültürünü geliştiren ve yeni gelir modelleri oluşturan stratejik bir kaldıraç olarak kullanma konusunda hâlâ önemli bir gelişim alanı bulunuyor” diye konuşuyor.

Derya Ekemen Fidan / Octet Türkiye CEO

Octet Türkiye

KOBİ’lerde büyüme odağını artırıyor

Ödeme, tahsilat ve işletme sermayesi yönetimi alanında faaliyet gösteren fintek şirketi Octet Türkiye, KOBİ’lere yönelik çözümlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, özellikle nakit akışı yönetimi, finansmana erişim ve dijitalleşme alanlarında geliştirdiği ürünlerle işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, çoklu banka altyapısı sayesinde işletmelerin farklı finansal araçlara tek noktadan erişebildiğini belirterek, “Bugün büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar farklı segmentlerde binlerce işletmeye hizmet veriyor, ödeme ve tahsilat süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sunuyoruz” diyor.

KOBİ’lerin en önemli ihtiyaçlarından birinin nakit akışını doğru yönetmek olduğuna dikkat çeken Fidan, bu alana yönelik geliştirdikleri çözümleri şöyle anlatıyor: “Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS), Sanal POS ve Açık Bankacılık çözümlerimizle işletmelerin finansal süreçlerini tek platform üzerinden yönetmelerine imkan tanıyoruz.”

Teknoloji yatırımları yapacak

Şirket, yeni dönemde teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeyi planlıyor. Fidan, “Öncelikli odağımız, işletmelerin finansal süreçlerini daha görünür, daha hızlı ve daha verimli yönetmelerini sağlayacak teknolojilere yatırım yapmak. Özellikle yapay zekâ destekli uygulamalar, veri analitiği ve açık bankacılık alanlarında çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullanıyor.

Şirket, KOBİ segmentindeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Fidan, gelecek dönem planlarına ilişkin, “2026 yılında da büyüme odağımızı korurken özellikle KOBİ segmentindeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bölgesel yapılanmamızı güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye ve teknolojik yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Aydın Bozdemir / Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı

Anadolu Sigorta

KOBİ’lerin gücüne güvenceyle destek oluyor

KOBİ’lerin, önümüzdeki dönemde daha yetkin, daha dijital ve daha sürdürülebilir iş modelleri kuran yapılar haline geleceğine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bozdemir, bu noktada finansman, sigorta güvencesi, danışmanlık ve dijital çözümler gibi destekleyici hizmetlerin KOBİ’lerin büyüme yolculuğundaki öneminin daha da artacağını vurguluyor. Anadolu Sigorta’nın KOBİ’leri emeğin, girişimciliğin, aile birikiminin ve yerel kalkınmanın taşıyıcısı olarak gördüğünü ifade eden Bozdemir, “Berberden fabrikaya uzanan farklı işletme hikâyelerinde olduğu gibi, her KOBİ’nin ardında büyük bir emek, hayal ve sorumluluk var. Bizim yaklaşımımız da bu emeği güvence altına almak üzerine kurulu” diyor.

KOBİ segmentindeki büyüme yolculuklarında ürün ve kanal inovasyonuna önem verdiklerini söyleyen Bozdemir, “Paket sigortalar ile sektörlere özgü dinamiklere göre tasarlanmış modüler yapılarla derinleşmeyi sağlıyoruz” diyerek, bu kapsamda KOBİ’lere yönelik İş Yeri Paket Sigortası, KOBİ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sorumluluk sigortaları, nakliyat ve kasko sigortalarıyla kapsamlı güvence sunduklarını sözlerine ekliyor.

İndirim avantajı

Mesleği serbest mali müşavir, avukat, diş hekimi olan müşterilerine yönelik sundukları kasko, sağlık, konut ve mesleki sorumluluk sigortası indirimleriyle de belirli meslek gruplarının ihtiyaçları için avantajlar sağladıklarını ifade eden Bozdemir, şöyle devam ediyor: “Böylece KOBİ’lerin hem iş hayatlarını hem de günlük yaşamlarını güvence altına alan daha erişilebilir ve avantajlı modeller oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek, onların risklerini azaltan, rekabet güçlerini destekleyen ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”