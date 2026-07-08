Dacia'nın yeni crossover hamlesi: Striker yıl sonunda Türkiye'de

Dacia, ürün ailesini genişletmeyi sürdürüyor. Marka, C segmentinde konumlandırdığı yeni crossover modeli Striker'ı resmi olarak tanıttı. Yeni model, sedan, station wagon ve SUV özelliklerini tek gövdede buluştururken hem bireysel kullanıcıları hem de filo müşterilerini hedefliyor.
Adını İngilizcedeki "strike" kelimesinden alan Striker, alışılmış SUV tasarımının dışına çıkan yapısıyla dikkat çekiyor.
1 Sedan, station wagon ve SUV bir arada
Yeni Striker'ın en dikkat çeken noktası tasarımı oldu. Dacia, bu modelde sedanların düşük hava direncini, station wagonların geniş bagaj hacmini ve SUV'ların yüksek sürüş pozisyonunu aynı araçta sunuyor.
Otomobilin üst kısmında daha akıcı ve sportif çizgiler tercih edilirken, alt bölümde SUV görünümünü güçlendiren detaylara yer veriliyor. Model ayrıca markanın yeni nesil T şeklindeki LED aydınlatma tasarımını kullanan ilk araç olma özelliğini taşıyor.
2 Boyutlarıyla farklı bir çizgide
Dacia Striker, 4,62 metrelik uzunluğuyla C segmentinde yer alıyor. Aracın yerden yüksekliği 4x4 versiyonda 20 santimetre, önden çekişli versiyonda ise 19 santimetre olarak açıklandı.
Toplam yüksekliği ise yalnızca 1,53 metre. Böylece birçok C-SUV modeline göre daha alçak bir gövde yapısı sunan Striker, daha düşük hava direnci ve daha dengeli sürüş özellikleri hedefliyor.
Standart olarak 17 inç jantlarla gelen model için 18 ve 19 inçlik seçenekler de sunulacak.
3 Üç hibrit motor seçeneği geliyor
Dacia, Striker'ı farklı ihtiyaçlara hitap eden üç motor seçeneğiyle satışa çıkaracak.
Striker mild-hybrid G modelinde LPG ile çalışabilen 1.2 litrelik turbo motor ve 48 volt hafif hibrit sistemi birlikte görev yapıyor. Araç, 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.
Striker Hybrid 155, 1.8 litrelik benzinli motor ile iki elektrik motorunu aynı sistemde buluşturuyor. Otomatik şanzımanla sunulan bu versiyonun şehir içindeki kullanımının büyük bölümünü elektrik desteğiyle gerçekleştirebildiği belirtiliyor.
Striker Hybrid 150 4x4 ise dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ön aksta hafif hibrit benzinli motor, arka aksta ise elektrik motoru görev yapıyor. Toplam 150 beygir güç üreten sistem; Auto, Eco, Snow, Mud/Sand ve Offroad olmak üzere beş farklı sürüş moduyla geliyor.
4 Donanım seçenekleri
Yeni Striker; Essential, Expression, Extreme ve Journey olmak üzere dört farklı donanım paketiyle satışa sunulacak.
Giriş seviyesindeki Essential paketinde 10,1 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri bulunuyor.
Expression paketinde çift bölgeli otomatik klima, elektrikli park freni ve elektrikli katlanır yan aynalar gibi ek donanımlar yer alıyor.
Extreme paketi; panoramik cam tavan, navigasyonlu multimedya sistemi, 10 inç dijital gösterge paneli, Arkamys ses sistemi ve yokuş iniş desteğiyle öne çıkıyor.
Journey donanımı ise elektrikli bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz telefon şarjı gibi özellikleri standart olarak sunuyor.
7 Türkiye'ye bu yıl geliyor
Dacia Striker'ın yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Modelin Türkiye'de üretileceği belirtilirken, bu sayede ÖTV muafiyeti kapsamındaki seçenekler arasında yer alması bekleniyor.
Avrupa pazarında ise başlangıç fiyatının 25 bin euronun altında olacağı açıklandı.