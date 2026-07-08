Dacia'nın yeni crossover hamlesi: Striker yıl sonunda Türkiye'de

Dacia Striker, 4,62 metrelik uzunluğuyla C segmentinde yer alıyor. Aracın yerden yüksekliği 4x4 versiyonda 20 santimetre, önden çekişli versiyonda ise 19 santimetre olarak açıklandı.

Toplam yüksekliği ise yalnızca 1,53 metre. Böylece birçok C-SUV modeline göre daha alçak bir gövde yapısı sunan Striker, daha düşük hava direnci ve daha dengeli sürüş özellikleri hedefliyor.

Standart olarak 17 inç jantlarla gelen model için 18 ve 19 inçlik seçenekler de sunulacak.