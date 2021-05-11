Yerli ilaç üreticisi Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN), şirket paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onayı için SPK’ya başvuruda bulundu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan açıklamada şirket paylarının halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.

OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın, halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 22,92’ye çıkacağı iletildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzda, mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların nominal değerinin 50 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 80’lik bölümünü oluşturuyor. Gen’in mevcut ortak satışı kapsamında halka arz edilecek paylarının nominal değeri ise 12,5 milyon TL’dir. GEN’in toplam halka arz edilen paylarının nominal değeri 62.500.000 TL olup, fazla talep gelmesi halinde ortak satışı kapsamında 6,3 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilecek pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 68.750.000 TL nominal değerdeki paylar halka arz edilecektir.”

Gen İlaç, Karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına, nadir hastalıklara ve özel tedavi alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümleriyle 23 yıldır Türk ilaç sektöründe faaliyet gösteriyor.