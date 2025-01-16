Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi

Türkiye'de Aralık 2024'te faiz indirim döngüsü başladığını ve 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildiğini, ayrıca 2025 yılı için yaklaşık %30’luk bir kamu maaş artışı açıklandı (beklentilere paralel) ve Kasım-Aralık 2024'te dezenflasyonist eğilim devam ettiğini (küçük adımlarla da olsa doğru yönde ilerleme kaydedildi) anımsatan Goldman Sachs, bu makroekonomik gelişmeleri yansıtarak Türk bankalarına yönelik tahminlerini güncellediğini bildirdi.

Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirimi döngüsünün başlamasını, Türk bankaların 2025-2026 dönemi boyunca önemli bir net faiz marjı (NIM) toparlanmasını sağlayacak önemli bir katalizör olarak görüyor.

Kurumun bugün yayınlanan 'Türk Bankaları' raporunda, analiz kapsamındaki çoğu CEEMEA bankasının aksine, Türk bankalarıın faizlere karşı kısa vadeli negatif bir NIM duyarlılığına sahip olduğu belirtildi.

Kurumun bankalara ilişkin tavsiye ve fiyat hedefi değişiklikleri ise şöyle:

Tavsiye Hedef Fiyat

Yeni Eski Yeni Eski

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Akbank AL Al 94.0 77.0

Yapı Kredi Al Nötr 46.0 37.0

İşbank (C) Nötr Al 17.0 18.0

Garanti Nötr Nötr 163.0 119.0

Vakıfbank Sat Sat 18.0 17.0

Halkbank Sat Sat 15.0 13.8