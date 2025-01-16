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Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi

İşte yeni hedef fiyatlar...

16 Ocak 2025 | 11:20
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi

Türkiye'de Aralık 2024'te faiz indirim döngüsü başladığını ve 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildiğini, ayrıca 2025 yılı için yaklaşık %30’luk bir kamu maaş artışı açıklandı (beklentilere paralel) ve Kasım-Aralık 2024'te dezenflasyonist eğilim devam ettiğini (küçük adımlarla da olsa doğru yönde ilerleme kaydedildi) anımsatan Goldman Sachs, bu makroekonomik gelişmeleri yansıtarak Türk bankalarına yönelik tahminlerini güncellediğini bildirdi.

Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirimi döngüsünün başlamasını, Türk bankaların 2025-2026 dönemi boyunca önemli bir net faiz marjı (NIM) toparlanmasını sağlayacak önemli bir katalizör olarak görüyor.

Kurumun bugün yayınlanan 'Türk Bankaları' raporunda, analiz kapsamındaki çoğu CEEMEA bankasının aksine, Türk bankalarıın faizlere karşı kısa vadeli negatif bir NIM duyarlılığına sahip olduğu belirtildi.

Kurumun bankalara ilişkin tavsiye ve fiyat hedefi değişiklikleri ise şöyle:

                  Tavsiye             Hedef Fiyat
                Yeni    Eski         Yeni    Eski
                ----------------------------
Akbank          AL      Al      94.0    77.0
Yapı Kredi      Al      Nötr    46.0    37.0
İşbank (C)      Nötr    Al      17.0    18.0
Garanti         Nötr    Nötr    163.0   119.0
Vakıfbank       Sat     Sat     18.0    17.0
Halkbank        Sat     Sat     15.0    13.8    

 

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Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
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