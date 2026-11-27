Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, YÖK-YKDS, cumartesi günü Ankara'da e-Sınav Merkezi'nde elektronik sınav olarak düzenlenecek.

Saat 13.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek sınav için 8 salon kullanılacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Saat 15.45'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav, Ortak Temel Test (40 soru) ve Alan Testi (40 soru) olmak üzere çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak. Tüm adaylar için ortak olan Ortak Temel Test, matematiksel temeller, olasılık ve istatistik, algoritmik düşünme ile bilimsel araştırma okuryazarlığını ölçmeye yönelik olacak.

Alan Testi ise bilişim teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve akıllı sistemler ile donanım ve bilgisayar sistemleri olmak üzere dört alt testi kapsayacak. YÖK-YKDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde yapılacak

Ülke genelinde 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ALES için 468 bina ve 7 bin 592 salon kullanılacak.

Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adaylar sınava katılacak.

Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınavda, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerde ellişer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

ALES sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilecek.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

ALES'e 187 bin 664 başvuru

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, YÖK-YKDS'nin ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacağını bildirdi.

Sınava 936 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, sınavda emniyet görevlisi dahil 57 kişinin görev alacağını ifade etti.

ALES'e ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ALES'e 187 bin 664 aday katılacak. Emniyet görevlisi dahil 25 bin 33 personel, ALES için görev yapacak. Sınavlara 823 engelli aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1344 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 56 bina ALES için kullanılacak. Ülkemizin akademik geleceğinin belirlenmesinde önemli bir aşama olan sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."