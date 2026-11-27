Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayına ilişkin başvuru ve kayıt sürecinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, alan bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Başvurular, belirlenen öğretmenlik alanları ve kontenjanlar doğrultusunda buradan elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapabilecek.

Milli Eğitim Akademisi başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları esas alınarak gerçekleştirilecek başvurular, 9 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Aralık Salı günü saat 16.00'da sona erecek.

Başvuru işlemlerinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek. Belirlenen süre içerisinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Öğretmen adayları için başvuru şartları neler?

Adaylar yalnızca duyuru ekinde belirtilen öğretmenlik alanlarına başvurabilecek. Başvuru yapılacak alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan alınmış olması şartı aranacak.

Her öğretmenlik alanında MEB-AGS puan üstünlüğüne göre kontenjan sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.

Puanların eşit olması durumunda bilgisayar ortamında kura çekilecek. Yedek aday listesinde yer almak ise kazanılmış hak oluşturmayacak.

En fazla kontenjan hangi branşlara ayrıldı?

Hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için belirlenen kontenjan dağılımında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı.

En fazla kontenjan ayrılan beş branş şöyle sıralandı:

- Sınıf öğretmenliği: 3 bin 976

- Özel eğitim: 2 bin 842

- İngilizce: 1.101

- Rehberlik: 1.059

- Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.051

Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Öğretmen adaylarının başvuruları, tercih ettikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda incelenecek.

Gerekli şartları karşılayan başvurular onaylanırken, uygun bulunmayan başvurular gerekçeleriyle birlikte reddedilecek. Adaylar, başvurularının onay veya ret durumunu takip etmekle yükümlü olacak.

Milli Eğitim Akademisi yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Adayların hazırlık eğitimi alacakları eğitim ve uygulama merkezleri, MEB-AGS puanları ve tercihleri dikkate alınarak belirlenecek.

Birden fazla merkezde hazırlık eğitimi verilen branşlarda adayların tercihleri esas alınacak. Herhangi bir tercihine yerleşemeyen veya tercihte bulunmayan adayların yerleştirmeleri ise resen gerçekleştirilecek.

Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listedeki adaylar çağrılacak.

Milli Eğitim Akademisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hazırlık eğitimine katılacak asıl ve yedek adayların listesi 17 Aralık 2026'da açıklanacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 4 Şubat 2027'de, yedek adaylar ise 15 Şubat 2027'de ilan edilecek.

Asıl adayların kayıt işlemleri 5-11 Şubat 2027, yedek adayların kayıt işlemleri ise 16-19 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her iki kayıt süreci de belirtilen son gün saat 16.00'da tamamlanacak.

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi ne zaman başlayacak?

Kayıt işlemlerinin ardından öğretmen adaylarına yönelik hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027'de başlayacak.

Başvuru ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ilave duyurular personel.meb.gov.tr, kayıt sürecine ilişkin açıklamalar ise akademi.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.