Rekabet Kurumu, cep telefonu piyasasında fiyat rekabetini sınırlamaya yönelik iddiaları mercek altına aldı. Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko hakkında başlatılan soruşturma kapsamında satış fiyatlarına müdahale ve rakip şirketler arasında rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar olup olmadığı incelenecek.

Telefon fiyatlarındaki indirimlere müdahale mi ediliyor?

Soruşturmanın odağında, cep telefonu satıcılarının fiyat belirleme süreçlerine müdahale edildiği ve rakip şirketlerin satış fiyatlarını birlikte belirlediği yönündeki iddialar yer alıyor.

Bu kapsamda Xiaomi, Infinix ve Güncel Dijital'in ürünlerini satışa sunan mağazaların satış fiyatlarına müdahale edip etmediği araştırılacak.

Rakip şirketler arasında fiyat anlaşması mı var?

Soruşturma kapsamında Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko'nun cep telefonlarının satış fiyatlarını birlikte belirlemek veya rekabete hassas bilgileri paylaşmak yoluyla rekabeti sınırlayıp sınırlamadığı da incelenecek.

Cep telefonu fiyatları düşebilir mi?

Rekabet Kurumu, soruşturma sonucunda mağazalar arasındaki fiyat rekabetinin güçlenebileceğine ve cep telefonu fiyatlarının düşebileceğine dikkat çekti.

Böylece tüketicilerin daha uygun fiyatlarla cep telefonu satın almasının ve indirim fırsatlarından yararlanmasının önü açılabilir.