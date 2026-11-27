ABD’de faaliyet gösteren ve Çin sermayeli olduğu belirtilen en az 2 şirketin Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çiplerini satın aldığı ortaya çıktı.

CBS News’in haberine göre, yapay zeka teknolojilerine erişimin kısıtlanmasına yönelik ABD adımlarının sürdüğü bir dönemde bu durum küresel yarı iletken tedarik zincirine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İncelemeye göre San Jose, Kaliforniya merkezli veri merkezi şirketi RiCloud AI, Nvidia’nın ABD’deki "tercih edilen ortakları" arasında bulunuyor ve gelişmiş yapay zeka modelleri için üst düzey çiplere öncelikli erişim sağlıyor. RiCloud AI’nın Hong Kong borsasında işlem gören Shenzhen merkezli ana şirketi Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited’in CEO’su ve ortak sahibi Cong Yu’nun, Halk Kurtuluş Ordusu Komuta Koleji’nden Ulusal Seferberlik alanında diploması bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Li Qiang ise daha önce Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından Haziran 2024’te ulusal güvenlik gerekçesiyle veri merkezi sağlayıcılığı sonlandırılan Global Switch Holdings’in yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştü.

ABD için güvenlik riski oluşturuyordu

Araştırmada yer alan bir diğer Kaliforniya merkezli şirket Aivres ise Nvidia’nın web sitesinde şirketle en üst düzey ilişkiyi gösteren "elit" bilgi işlem ortağı olarak tanımlanıyor. Aivres’in daha önce Çinli ana şirketiyle aynı adı taşıdığı, ancak Çin’deki Inspur Group firmalarının Mart 2023’te ABD için güvenlik riski oluşturan şirketler listesine eklenmesinin ardından adını değiştirdiği ve Nvidia ile ilişkisini sürdürdüğü kaydedildi. Aivres’in kendisi söz konusu listede yer almıyor.

Raporda, Çin sahipli bazı ABD merkezli şirketlerin gelişmiş yapay zeka çiplerini daha sonra Asya ve Güneydoğu Asya’daki firmalara kiraladığı veya sattığı, ayrıca Çin’e ihracatı kısıtlanan bazı üst düzey Blackwell çiplerinin Çin’e ulaştığı aktarıldı.

Çin'in payı yüzde 9

Nvidia’nın geçen yıl Kasım ayında müşteri konumunu genel merkeze göre belirlemeye başlamasıyla birlikte, 2024’teki müşteri faturalarının 7,9 milyar dolarlık ek bölümünün Çin merkezli firmalardan geldiğinin görüldüğü belirtildi. 2025’te ABD merkezli müşteriler Nvidia satışlarının %69’unu oluştururken Çin’in payının %9 olduğu, kamuya açık kayıtların ise son müşteri ve sevkiyat konumunun genel merkezden farklı olabileceğini gösterdiği kaydedildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığına aday gösterilen Demokrat Senatör Chris Coons’un, Çin’e çip satış kısıtlamalarının aşılıp aşılmadığı ve Nvidia bağlantılı casusluk iddiaları konusunda soruşturma açmaya hazırlandığı bildirildi. Yaptırım ihlallerini ve kaçakçılığı inceleyen C4ADS kuruluşunun kıdemli analisti Mishel Kondi ise bulguların yaptırımların uygulanması ve hesap verebilirlik açısından uyarı niteliği taşıdığını ifade etti.