Harekât piyasaların yönünü nasıl etkiler?

Ekim 13, 2019 0 Yorum 66 Okunma
Harekât piyasaların yönünü nasıl etkiler?

Geçen hafta piyasalar Trump ve Suriye gelişmeleriyle yön buldu.

Kuzey Suriye’ye Barış Pınarı Harekâtı başladı. Türkiye varlıkları ise negatif ayrıştı.

Mevcut konjonktürde BİST’te negatif kırılma beklenmese de artan risk iştahıyla olası düşüşler, borsada uzun vadeli alım fırsatı yaratabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap