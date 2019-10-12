Harekât piyasaların yönünü nasıl etkiler?
Geçen hafta piyasalar Trump ve Suriye gelişmeleriyle yön buldu.
Kuzey Suriye’ye Barış Pınarı Harekâtı başladı. Türkiye varlıkları ise negatif ayrıştı.
Mevcut konjonktürde BİST’te negatif kırılma beklenmese de artan risk iştahıyla olası düşüşler, borsada uzun vadeli alım fırsatı yaratabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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