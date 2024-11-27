ARA
DOLAR
34,66
0,04%
DOLAR
EURO
36,50
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
2952,69
0,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
9660,69
0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a 'Yönetim Kurulu İstifa ve Atamaları Hakkında' açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. Başkanlığı'ndan istifa etti. Görevi ikinci Başkan Hüseyin Yücel sürdürecek. TRT Spor'un haberine göre yönetim kurulu başkanlığına devam edecek olan Arat, futbol kısmında olmayacak.

27 Kasım 2024 | 15:27
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti

"Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Kulübümüzden Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;
1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine, 
2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2951,94 0,7%
  • ALTIN ONS 2649,21 0,66%
  • BIST 100 9650,88 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,522 -1,012%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40616 -0,03626%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 113,25 7,3945%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6576 0,0363%
  • EURO/DOLAR 1,0532 0,4842%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5002 0,3255%
  • STERLIN/DOLAR 1,26299 0,57255%
Borsa Haberleri
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL