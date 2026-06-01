HEDEF bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım tarihini açıkladı

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF), bedelsiz sermaye artırımı kapsamında payların dağıtım tarihine ilişkin KAP’a bildirimde bulundu. Şirketin mevcut sermayesi 1 milyar 949 milyon 455 bin 899,20 TL seviyesinde bulunurken, sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermaye 3 milyar TL olacak.

Sermaye artırımı kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 1 milyar 50 milyon 544 bin 100,80 TL artırılacak. Artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak olup, bedelsiz pay alma oranı %53,88909 olarak açıklandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.949.455.899,20 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.050.544.100,80 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 22.05.2026 tarihli KAP açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda ihraç edilecek 1.050.544.100,80 TL nominal değerli payların, 03.06.2026 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hak sahibi hesaplarına bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından 01.06.2026 tarihinde karar verilmiştir.