Piyasalarda gündem koronavirüs salgını. Hisse seçiminin kritik olduğu bugünlerde 10 aracı kurumun korona dönemine özel önerdiği hisseleri araştırdık.

Kurumlar, en çok Garanti, Koza Altın, Turkcell, Aselsan, Akbank, Migros, Tofaş ve Ülker Bisküvi’yi öneriyor.

Piyasalarda koronavirüs salgını ve bu salgınla ilgili haber akışı kaynaklı oynaklıklar sürüyor. Mart ayını 89.644 ile aylık bazda yüzde 15,4 kayıpla tamamlayan BİST-100, 14 Nisan’da 98.550’ye kadar yükseldi.

Ancak hisse piyasalarındaki iyimserliğe eşlik etmeyen döviz ve tahvil piyasalarındaki gelişmelerin borsada kâr satışları görülebileceğine işaret ettiği yorumu yapılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.