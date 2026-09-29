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AB'de çöpe giden gıdanın bilançosu: Kişi başına 129 kilogram

Avrupa Birliği'nde gıda israfının boyutu dikkat çekici seviyeye ulaştı. 2024 yılında AB'de kişi başına düşen gıda atığı 129 kilogram olarak hesaplanırken, israfın yarısından fazlasının hanelerden kaynaklandığı belirlendi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB'de çöpe giden gıdanın bilançosu: Kişi başına 129 kilogram

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2024 yılı verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de toplam gıda atığı miktarı 2023'te 57,5 milyon ton seviyesinden 2024'te 57,9 milyon tona çıktı.

İsrafın yüzde 47'si gıda ürünlerinden

Böylece, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2024 yılında 129 kilogram olarak belirlendi.

Gıda israfının yüzde 53'üne tekabül eden kişi başı 69 kilogramlık kısmını hane halkları gerçekleştirdi.

İsrafın yüzde 47'si ise gıda ürünleri, içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

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