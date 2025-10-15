Hangi yatırım fonları büyüyor?

Önümüzdeki dönemde kıymetli maden ve para piyasası fonlarının büyümesini sürdürmesi bekleniyor.
Dünyada varlık yönetimi sektörü, son dönemde güçlü bir gelişim sürecinde. Küresel yönetilen varlık büyüklüğü sadece bir yılda 15 trilyon dolar artarak 2025 Haziran itibarıyla 147 trilyon dolara ulaştı. Özellikle Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinde yatırımcı güveninin yeniden inşa edilmesiyle fon girişleri hız kazandı. Avrupa, geçtiğimiz iki yılın durgunluğundan sonra 2024’te net fon girişlerini üçe katladı.
DOLAR BAZLI BÜYÜME HIZ KAZANDI
Türkiye’de de varlık yönetim sektörü ve yatırım fonları oldukça hızlı bir büyüme ivmesinde. 2022 yılında 1,6 trilyon TL, 2023 yılında 3,2 trilyon TL olan portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 2024 yılında 6,9 trilyon TL seviyesine ulaşırken bugün gelinen noktada ise 11 trilyon TL’ye yaklaşmış durumda. Sektör temsilcileri, sektörün yönettiği toplam varlık büyüklüğü açısından 2025 yılının 12 trilyon TL’nin üzerinde rekor seviyelerle tamamlanacağını öngörüyor.
