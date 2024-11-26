Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) bugün KAP'a iç kaynaklardan sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanım tarihine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "22.11.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; İhraç edilecek 172.500.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

