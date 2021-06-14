Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta iki önemli tahvil ihalesi gerçekleştirdi. 7 Haziran’daki sabit kuponlu dört yıl vadeli tahvil ihalesinde; yüzde 19,38 bileşik getiriyle 5,55 milyar TL, TÜFE’ye endeksli 10 yıl vadeli tahvilin ilk ihracında yüzde 3,21 bileşik getiriyle 3,13 milyar TL satış gerçekleştirildi.

ROT dahil borçlanma tutarı 8,68 milyar TL oldu. 8 Haziran’daki 12 aylık kuponsuz tahvil ihalesinde ise yüzde 18,70 bileşik getiriyle 768 milyon TL, altı yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde ise yüzde 19,03 bileşik getiriyle 1,05 milyar TL, satış yapıldı.

Ayrıca 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihalesinde de yüzde 1,59 dönemsel getiriyle 951 milyon TL satış gerçekleştirildi. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18,82’lerde, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18,60’larda seyrediyor.

Kısa vadede TCMB’nin enflasyon odaklı para politikasında kur riskine karşı sıkı duruşuna devam edebileceğini öngören uzmanlar, bu nedenle iki yıllıklarda da mevcut seyrin devamını bekliyor.