93 yaşındaki Warren Buffet, Berkshire Hathaway'deki hisseleri sayesinde şu yaklaşık 120 milyar dolar net değere sahip. 1985 yılında bu rakam 500 milyon dolara yakındı ve dönem bu kadar da popüler değildi. O yıl PBS'de yayınlanan "Adam Smith'in Para Dünyası" adlı programın sunucusu George Goodman ile ilk ulusal televizyon röportajı olduğu düşünülen bir program yapmış. İşte Buffet'ın 40 yılda pek de değişmeyen tavsiyeleri:

1 1. Bir numaralı kural Bir yatırımın ilk kuralı kaybetmemektir. Yatırımın ikinci kuralı ise ilk kuralı unutmamaktır. Ve tüm kurallar bundan ibarettir. Eğer bir şeyi değerinin çok altında satın alırsanız temelde para kaybetmezsiniz.

2 2. En önemli nitelik Buffet, o dönem iyi bir yatırım yöneticisinin mutlaka bir dahi olması gerekmediğini ama sakin, istikrarlı bir mizaca sahip olması gerektiğini söylemiş: "Bu, entelektüel bir nitelik değil, mizaç niteliğidir. Bu işte tonlarca IQ'ya ihtiyacınız yok. Yani, buradan Omaha'nın merkezine gitmek için yeterli IQ'ya sahip olmanız gerekir ama üç boyutlu satranç oynayabilmeniz ya da briç oynama konusunda en üst liglerde olmanız gerekmez. İstikrarlı bir kişiliğe ihtiyacınız var"

3 3. Çoğu yatırımcının yanlış yaptığı şey "Profesyonel yatırımcıların çoğu hisse senedinin önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde ne yapacağına odaklanır. Ancak kendilerini gerçekten bir işletmenin bir parçasına sahip olarak düşünmüyorlar. Değer açısından yatırım yapıp yapmadığınızın gerçek testi, borsanın yarın açık olup olmamasını önemseyip önemsemediğinizdir. Eğer bir menkul kıymete iyi bir yatırım yapıyorsanız, borsanın beş yıl boyunca kapalı olması sizi rahatsız etmemelidir."

4 4. Hisse senedi fiyatı şirket hakkında bir şey söylemez Aşırı ucuz mu yoksa aşırı pahalı mı olduğunu görmek için ara sıra fiyata bakabilirim ama hisse fiyatları bana bir işletme hakkında hiçbir şey söylemez. "Hisse fiyatı değil, iş rakamları bana işin kendisiyle ilgili bir şeyler söyler. Bir hisse senedine ya da işletmeye önce kendim değer biçmeyi ve fiyatını bilmemeyi tercih ederim. Böylece değerlememi yaparken fiyattan etkilenmem. Daha sonra fiyata bakarak biçtiğim değerin çok dışında olup olmadığını görürüm"

5 5. Trendler "Her oyunda para kazanmak zorunda değilim. Yani, kakao çekirdeklerinin ne yapacağını bilmiyorum. Bilmediğim bir sürü şey var. Ama neden her şeyi ben bileyim ki?

6 6. Doğru adımı beklemek (Beyzbola benzeterek) "Bu işte atıcı orada durur ve size topları fırlatır. Hiçbirine vurmak zorunda değilsiniz. Harika atışlar gelebilir ama yeterince bilmiyorsanız vurmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Orada oturup binlerce atış izleyebilir; sonunda tam orada anladığınız bir şey olur; istediğiniz bir tane bulursunuz ve sonra vurursunuz".