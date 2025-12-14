Polat Enerji ve KAGİDER'den ortak proje

Kadınların ekonomik hayata katılımını ve sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan projenin detayları Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de, Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktör (CSO) Aslı Kehale, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol’un katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Polat Enerji ve KAGİDER iş birliğinde başlatılan “Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat” projesi, Polat Enerji’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yerel halkı desteklemeyi, bölgesel kalkınmayı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

"Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat” Projesi’nin ilk durağı Armutlu oldu

Polat Enerji’nin yerel kalkınmaya yönelik ilk projesinin başlangıç noktası olan Armutlu’da, KAGİDER mentörlüğünde kurulan Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, kadın emeğini görünür kılmayı, kadınları üretim sürecinin aktif bir parçası haline getirmeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kooperatifin kuruluş sürecinde üyelere KAGİDER mentörlüğünde eğitimler verildi. Bu eğitimler; muhasebe, belge düzenleme, vergilendirme, kooperatif kurulumu gibi temel konuların yanı sıra, pazarlama, girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya yönetimi gibi destekleyici konuları kapsıyor.

Armadis Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, Armutlu'nun kültürel mirasından doğan bir hikâyeye dayanıyor ve adını şifa, sağlık ve dayanışma kavramlarını içeren bu yerel anlatıdan alıyor. Kooperatifin logosu ise bölgede bolca yetişen ve simgesel bir bitki olan Karabaş Otunun iyileştirici gücünden ilhamla tasarlandı. Doğanın ruhunu ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan bu ilham, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerde yeniden hayat buluyor. Kooperatif üyeleri, el işlerinden broş tasarımlarına uzanan çalışmalarında bu simgeyi ustalıkla işleyerek hem geleneksel değerleri geleceğe taşıyor hem de bölgenin kimliğini üretimlerine incelikle yansıtıyor.

Polat Enerji Strateji Sorumlu Direktör (CSO) Aslı Kehale, ‘’Toplumsal kalkınmaya yönelik başlattığımız 'Kadın Emeğiyle Geleceği Aydınlat' projemiz, Türkiye’deki kadın potansiyelini görünür kılmak amacını taşıyor. KAGİDER ile attığımız bu adım, kadınların ekonomik hayata kalıcı biçimde katılmalarını destekleme vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel halkı, özellikle çocuklar ve kadınları destekleyerek sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadınların iş gücüne katıldığı, ürettiği ve ekonomik olarak güçlendiği bir toplum, sadece bugünü değil, geleceği de daha aydınlık kılacaktır’’ dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Polat Enerji iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Kadın Emeği ile Geleceği Aydınlat’ projesiyle, kadınların üretim yoluyla güçlenmesine ivme kazandırıyor, öncülük ediyoruz. Armutlu Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi’nin kuruluşu, kadınların dayanışma içinde üretme gücünün ve yerel kalkınmaya katkı potansiyelinin en somut örneklerinden biri oldu. KAGİDER olarak biz, kooperatifin kuruluş aşamasından itibaren yasal süreçlerin takibinden iş modelinin oluşturulmasına, eğitim ve mentorluk desteğine kadar her adımda kadınların yanında yer aldık. Bu proje, sürdürülebilir bir model olarak kadın emeğiyle geleceği aydınlatma vizyonumuzu sahada hayata geçirdiğimiz önemli bir adım oldu. Kadınların üretmeye devam ettiği, ekonomide daha fazla söz sahibi olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye mümkün. Polat Enerji iş birliğiyle bu modeli farklı bölgelerde de yaygınlaştırarak daha fazla kadının ekonomik hayata katılımına katkı sunmayı hedefliyoruz. Armutlu’daki bu modelin, yeni hikâyelere ve ilham veren örneklere dönüşeceğine inanıyoruz.”