Türkiye oyun ve eğlence pazarı 1,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de oyun ve eğlence sektörü artık yalnızca bir “eğlenme aracı” olmanın ötesine geçerek; ekonomiyi büyüten, şehirleri dönüştüren, kültürel yaşamı zenginleştiren ve turizme değer katan stratejik bir endüstri hâline geliyor. Dünyada en çok kazandıran sektörler arasında yer alan oyun eğlence pazarı, Türkiye’de de benzer bir yükseliş göstererek 1 milyar 800 milyon dolara kadar yükseldi. Bu güçlü ivmenin dikkat çekici örneklerinden biri olan ATRAX – Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı, 2025 yılında 83 ülkeden gelen 20 bine yakın profesyonel ziyaretçi ile Avrasya bölgesindeki konumunu daha da güçlendirdi.

15–17 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 13. kez düzenlenecek olan ATRAX 2026, “Ciddi Eğlence – Yarının Mutlu Şehirleri İçin Eğlenceyi Ciddiye Alıyoruz” temasıyla gerçekleştirilecek. Modern kent yaşamında eğlence ve aktif yaşam alanlarının taşıdığı stratejik öneme dikkat çekmeyi amaçlayan fuar, 100’den fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ve 30’un üzerinde ülkeden 400’ü aşkın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Günümüzde şehirler yalnızca yaşam ve çalışma alanı değil; aynı zamanda sosyalleşme, dinlenme ve hareketli yaşamın merkezleri olarak tasarlanıyor. Parklardan spor alanlarına, rekreasyon alanlarından sosyal tesislere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bu yatırımlar, kentsel gelişimin vazgeçilmez bileşenleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en kapsamlı eğlence fuarı olan ATRAX 2026’da da eğlence ve rekreasyon alanlarının şehirlerin yaşam kalitesine katkısını gündemin merkezine taşınıyor. 4 bini aşkın markanın temsil edileceği fuar, uluslararası ölçekte büyüyen iş hacmini ve eğlence sektörünün şehirler üzerindeki dönüştürücü gücünü öne çıkaracak.

ŞEHİRLERİN DÖNÜŞÜMÜNDE EĞLENCENİN GÜCÜ KONUŞULACAK

Eğlenceyi sadece keyif üreten bir alan olarak değil, şehirlerin geleceğini şekillendiren güçlü bir yatırım başlığı olarak gördüğünü belirten Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, “Bugün parklar, oyun ve spor alanları, sosyal tesisler yalnızca boş vakit geçirilen mekânlar değil; şehirlerin yaşam kalitesini, ekonomik dinamizmini ve toplumsal etkileşimini artıran stratejik unsurlar hâline geldi. Dünyanın en çok kazandıran oyun eğlence sektörünün büyüklüğü Türkiye’de 1 milyar 800 milyon dolara kadar yükseldi. Ülkemizde oyun pazarının 2025-2030 yılları arasında yüzde 28’lik bir büyüme göstermesi bekleniyor. Bu büyüme oranı ülkemizi oyun eğlence sektörü açısından önemli bir pazar haline getiriyor. Sektöre yatırım ise 2025 yılının ilk yarısında 480 milyon dolara ulaştı. ATRAX olarak bizim yaklaşımımız, eğlenceyi modern şehirlerin temel yapı taşlarından biri olarak ele almak. Mutlu, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler ancak doğru planlanmış eğlence ve rekreasyon yatırımlarıyla mümkün oluyor. Bu nedenle 2026 için belirlediğimiz ‘Serious Fun’ teması, eğlence sektörünün ekonomik, sosyal ve kentsel dönüşümde oynadığı rolü yeniden gündeme taşıyacak. Fuarımız; teknolojiden sürdürülebilirliğe, şehirlerin geleceğini şekillendiren yenilikçi çözümlerden küresel iş birliklerine uzanan çok geniş bir yelpazede sektörün nabzını tutacak. ATRAX olarak, sektör firmalarına yalnızca ürünlerini sergileyebilecekleri bir alan sunmuyoruz. Aynı zamanda ihracatlarını büyütebilecekleri, yeni pazarlara adım atabilecekleri ve uluslararası ölçekte güçlü iş birlikleri kurabilecekleri kapsamlı bir ticari platform hazırlıyoruz” açıklamasında bulundu.

REKREASYON YATIRIMLARINDA YENİ TRENDLER

Oyun ve macera alanlarından kent mobilyalarına yeşil alan çözümlerinden bahçe ve açık alan dizaynına kadar geniş bir yelpazede seçenek sunan ATRAX’ın en dikkat çekici bölümlerinden AQUAFUN’ı anlatan Aslan, “75 milyar doları aşan küresel pazar hacmine sahip bu alan; yüzme havuzlarından aqua parklara, spa teknolojilerinden çevre dostu su çözümlerine kadar geniş bir inovasyon yelpazesini İstanbul’a taşıyacak. Almanya’dan İtalya’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar pek çok profesyonelin bir araya geleceği bölüm, sürdürülebilir su yönetiminin eğlence sektörü için stratejik önemini vurgulayacak. AQUAFUN, bu yıl “SeriousFun, Mavi Gelecek” temasıyla su eğlencesi ve spa sektörünün geleceğine ışık tutacak” dedi.

Bu yıl ilk kez oluşturulan BLOOM ARENA’dan da bahseden Aslan, “Program iki sahnede eş zamanlı oturumlarla ilerleyecek. Eğlence, rekreasyon, peyzaj, spor ve su eğlencesi gibi alanlarda uzman konuşmacılar, sektörün ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan başlıkları ele alınacak. Turuncu Sahne’de “Eğlence Alanı Değil, Gelecek Planı” ana teması öne çıkıyor. Bu sahnede şehirlerin yeşil dönüşümü, kentsel yaşamda spor ve rekreasyon alanlarının artan önemi, sosyal uyumu güçlendiren tasarım anlayışları ve yenilikçi ürün tanıtımları konuşulacak. Turkuaz Sahne’de ise iki ana odak bulunuyor. “Sürdürülebilir Yeşil” başlığı altında açık alan yatırımlarının şehir yaşamına, ekonomiye ve ekolojiye katkıları değerlendirilecek. “Mavi Gelecek” oturumlarında ise havuz ve su eğlencesi alanında sürdürülebilir yaklaşımlar, teknolojik yenilikler ve yatırım vizyonu masaya yatırılacak. BLOOM ARENA, sektör profesyonellerine yalnızca güncel bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda iş birliği fırsatları ve yeni ticaret bağlantıları da oluşturacak” diyerek sözlerini tamamladı.

