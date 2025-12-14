"Başvuruyu bakanlığa yaptılar, karar için Cumhurbaşkanına gittiler"

Posco Assan'ın başvurusu üzerine ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping soruşturmasında sona gelindi. Savunma sanayinden beyaz eşyaya, otomotivden elektrikli ev aletlerine kadar onlarca sektörün yakından takip ettiği soruşturma konusunda henüz Ticaret Bakanlığı karar açıklamazken, Kibar Holding’in ortağı olduğu Güney Koreli Posco Assan’dan kararla ilgili açıklama geldi. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, çift haneli ek vergi beklediklerini söylerken, “Güney Kore Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Burada biz de ilgililerle konuştuk. İlgililer de ‘Biz gerekeni yapacağız, merak etmeyin’ dediler.” iddiasında bulundu.

TÜM STK’LAR BİR ARADA

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM), Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek ortak açıklama yapmış, sürdürülen soruşturmanın Türkiye’deki üreticiler lehine sonuçlanmasını beklediklerini ifade etmişti.

300 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR

Posco Assan’ın bir üretici olmamasına rağmen, böyle bir soruşturma başlatılmasının dahi doğru olmadığına vurgu yapan sektör temsilcileri, yaptıkları açıklamadan şu ifadeleri kullanmıştı: “Posco Assan, yalnızca ithal ettiği paslanmaz yassı çeliğe soğuk indirgeme işlemi yapan bir haddeleme tesisi. Soruşturmanın ek vergi ile sonuçlanması ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracaktır. En önemlisi de eğer bu soruşturma sektörlerimiz aleyhine sonuçlanırsa 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörlerde yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak. Ticaret Bakanlığı’nın bu soruşturmada kararı verirken bunu da göz önünde bulunduracağına inanıyoruz. Ek vergi çıkması halinde iç pazarda enflasyon ve ihracatta da büyük bir daralma yaşanacak. Verilecek kararda tek bir şirketin geleceğine göre hareket edilmesi doğru olmayacaktır. Paslanmaz çelikte ek vergi uygulanması, iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybına ve 1,5 milyar dolarlık ihracat düşüşüne yol açacak. Bu enflasyonla mücadeleye de büyük zarar verecek. Bugün eve giren her ürünün yüzde 12 daha pahalı üretiliyor olması bile sektörün nasıl bir yük altında olduğunu açıkça gösteriyor.”