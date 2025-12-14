ARA
DOLAR
42,71
0,05%
DOLAR
EURO
50,26
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
5875,76
-0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
11328,59
-1,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Chakra, en büyük mağazasını Denizli'de açtı

2006 yılından bu yana Türkiye genelinde banyo, yatak odası ve özel yaşam alanları tasarlayan Chakra, en büyük mağazasını Denizli’de hizmete açtı.


Chakra, en büyük mağazasını Denizli'de açtı

Denizli’deki yeni mağaza üzerine değerlendirmede bulunan Chakra Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer; “2006 yılında Denizli’de başlayan hikâyemiz, bugün daha anlamlı hale geldi. Bu nedenle de bugüne kadarki en büyük mağazayı Denizli’de açarak köklerimize duyduğumuz bağlılığı somut bir hale getirdik. Sade tasarımlara ilgi duyan ve doğal dokulara hassasiyet gösteren tüketicilerimizi markamızın felsefesiyle buluşturmuş olduk. Chakra olarak Denizli mağazamızı açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL