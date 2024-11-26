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İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan (Yüzde 321,20000) son şirketler arasındaydı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

26 Kasım 2024 | 19:35
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirket'imiz sermayesinin 228.000.000 TL'den 960.336.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 732.336.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

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26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
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GERİ
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