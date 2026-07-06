İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, il yürütme kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ile kentin 39 ilçesindeki 961 mahalleyi temsilen mahalle başkanları da yer aldı.

Program, İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, İstanbul teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kurum, "Bu dava için, bu vatan için gecesini gündüzüne katarak çalışan İstanbul teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza ve mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eğer 25 yıldır bu başarı hikayesini yazıyorsak, bunu sizlerle birlikte yazıyoruz." dedi.

İstanbul'a özel önem verdiklerini kaydeden Kurum, "Yaptığımız her iki kentsel dönüşümden biri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dönüşüm, mahalle mahalle kurulan güven ilişkisiyle başarıya ulaşır. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme teşvik edecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.