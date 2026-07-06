İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, ABD merkezli küresel yatırım şirketi Castlelake’in sunduğu yaklaşık yaklaşık 5,2 milyar sterlin değerindeki yeni satın alma teklifini prensipte kabul etti.

EasyJet tarafından yapılan açıklamada, Castlelake'in hisse başına 6,90 sterlin nakit ödeme içeren bu geliştirilmiş teklifi resmi bir girişime dönüştürmesi halinde, yönetim kurulunun hissedarlarına bu satışı tavsiye etme eğiliminde olduğu belirtildi. Castlelake, havayolunun gelecekteki büyüme stratejisini ve Avrupa pazarındaki konumunu destekleme niyetinde olduğunu vurguladı.

Yatırım şirketi, havayolunun değerini düşük bulduğu gerekçesiyle daha önce sunduğu dört ayrı teklifi reddeden EasyJet yönetimini bu beşinci hamlesiyle ikna etmeyi başardı. Anlaşmanın önündeki en büyük bürokratik engeli ise Avrupa Birliği havacılık kuralları oluşturuyor. Mevzuata göre, birlik içinde operasyon yürüten havayolu şirketlerinin çoğunluk hissesinin yüzde 51 AB vatandaşlarının kontrolünde olması gerekiyor. Castlelake, ABD merkezli bir şirket olduğu için bu kuralı aşmak adına eski EasyJet yöneticilerinin kontrolünde bulunacak AB merkezli bir ortaklık yapısı kurmayı planlıyor.

Birleşik Krallık satın alma kuralları gereği, Castlelake firmasının resmi ve bağlayıcı teklifini sunması veya masadan çekilmesi için 3 Ağustos 2026 saat 17:00'ye kadar süresi bulunuyor.