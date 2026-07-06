Hafta sonu tatil, yıllık yaklaşık 3,25 milyon TL maaş.... Kraliyet Ailesi yeni çalışanını arıyor

İngiliz Kraliyet Ailesi, dijital iletişim stratejisinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Buckingham Sarayı, sosyal medya çalışmalarını geliştirmek amacıyla ilk kez tam zamanlı bir videograf istihdam edeceğini açıkladı. Yayımlanan ilanda pozisyon için aranan nitelikler, çalışma koşulları ve maaş bilgisine de yer verildi.
1 Buckingham Sarayı'nda videograf ne iş yapacak?
Buckingham Sarayı'ndaki Özel Sekreterlik Ofisi bünyesinde tam zamanlı istihdam edilecek kişi, video ve fotoğraf içeriklerinin üretiminden sorumlu olacak.
Sosyal medya odaklı bir içerik yaklaşımı benimseyerek üretim sürecini planlamadan yayımlamaya kadar baştan sona yönetecek. Instagram, X ve YouTube başta olmak üzere dijital platformlar için yüksek kaliteli içerikler hazırlayacak.
Devlet törenlerinden kamera arkası görüntülerine kadar her içeriğin yaratıcı, ilgi çekici ve etkili olmasını sağlayacak.
2 İşe alınacak video içerik üreticisinden neler beklenecek?
Buckingham Sarayı'nda görev yapacak videografın temel sorumlulukları ise şöyle sıralandı:
- Kraliyet ziyaretleri ve projeleri kapsamında video ve fotoğraf içeriklerini planlamak, çekmek, düzenlemek ve yayımlamak,
- Sosyal medya odaklı yaratıcı hikaye anlatım fikirleri geliştirmek,
- Birleşik Krallık genelindeki kraliyet ziyaretlerini, etkinliklerini ve önemli organizasyonları takip etmek,
- Gerektiğinde yurt dışı görevlerine katılmak,
- Kurum içindeki farklı ekiplerle iş birliği yaparak içerik fikirleri geliştirmek ve stratejik hedeflere katkı sağlamak.
3 Farklı ekipmanlar kullanması bekleniyor
Ayrıca, video içerik üreticisinin profesyonel DSLR kameralardan cep telefonlarına kadar farklı ekipmanlarla içerik üretmesi bekleniyor.
Bunun yanında sosyal medya trendlerini yakından takip ederek içeriklerin etkileşimini artırması, çalışma arkadaşlarına eğitim vermesi, çekim ekipmanlarının yönetiminden sorumlu olması ve yeni ekipman yatırımlarına ilişkin kararlara katkı sunması da görevleri arasında yer alacak.
4 Başvuru şartları neler?
Videograf için aranan nitelikler de şöyle sıralandı:
- Video içerik üretimi konusunda deneyimli olmak,
- Kamera, ışık, ses sistemleri kurulumları konusunda yetkin olmak,
- Adobe Creative Cloud, Premiere Pro ve After Effects programlarını etkin şekilde kullanmak,
- Hızlı tempolu çalışma temposuna ayak uydurabilmek,
- Video ekipleri, içerik üreticileri ve strateji ekipleriyle çalışma deneyimine sahip olmak,
- Yenilikçi içerik fikirleri geliştirmeye istekli, proaktif ve hikaye anlatımına tutkulu olmak.
5 Hangi yan haklar sunulacak?
İş ilanında maaşın yanı sıra çalışanlara sunulacak yan haklara da yer verildi. Buna göre video ve fotoğraf içerik üreticisi pozisyonuna alınacak kişiye şu imkanlar sağlanacak:
- Çalışma süresine bağlı olarak 25 ila 30 gün yıllık izin ve resmi tatiller,
- İş yerinde ücretsiz öğle yemeği,
- Ebeveyn izni ve gönüllülük izni gibi çeşitli ücretli izin hakları,
- Fiziksel ve ruhsal sağlığı desteklemeye yönelik çalışan programları,
- Çeşitli çalışan indirimleri ile sosyal haklar.
6 Ne kadar maaş ödenecek?
Pozisyona ilişkin ilanda maaş bilgisi de paylaşıldı. Buna göre göreve alınacak kişiye başlangıç olarak yıllık 52 bin sterlin (yaklaşık 3,25 milyon TL) maaş ödenecek.
8 Son başvuru tarihi açıklandı
Başvuruların 12 Temmuz 2026 saat 23.55'e kadar kabul edileceği belirtildi.