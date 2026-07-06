Hafta sonu tatil, yıllık yaklaşık 3,25 milyon TL maaş.... Kraliyet Ailesi yeni çalışanını arıyor

Buckingham Sarayı'ndaki Özel Sekreterlik Ofisi bünyesinde tam zamanlı istihdam edilecek kişi, video ve fotoğraf içeriklerinin üretiminden sorumlu olacak.

Sosyal medya odaklı bir içerik yaklaşımı benimseyerek üretim sürecini planlamadan yayımlamaya kadar baştan sona yönetecek. Instagram, X ve YouTube başta olmak üzere dijital platformlar için yüksek kaliteli içerikler hazırlayacak.

Devlet törenlerinden kamera arkası görüntülerine kadar her içeriğin yaratıcı, ilgi çekici ve etkili olmasını sağlayacak.