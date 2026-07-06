Kia, en uygun fiyatlı elektrikli modeli EV2'yi Türkiye'de satışa sunuyor

Kia'nın C-SUV ailesine eklenecek Seltos'un kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapması planlanıyor.

Model, Sportage'ın yanında konumlanacak ve markanın C-SUV segmentindeki ürün seçeneklerini artıracak.

Şirket, 2027 yılında ise yalnızca Sportage ve Seltos modelleriyle toplam 30 bin satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Kia üç alana odaklanıyor

Markanın Türkiye planı üç temel başlık üzerine kurulu. Elektrikli otomobil sayısını artırmak, bağlantılı araç teknolojilerini yaygınlaştırmak ve C-SUV segmentindeki varlığını güçlendirmek.

EV3 ile başlayacak bağlantılı araç dönemi, ağustosta gelecek EV2 ve yıl sonunda satışa çıkacak Seltos ile devam edecek. Kia, önümüzdeki yıllarda büyümesini hem elektrikli modeller hem de SUV ürün gamını genişleterek sürdürmeyi hedefliyor.