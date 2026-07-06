Kia, en uygun fiyatlı elektrikli modeli EV2'yi Türkiye'de satışa sunuyor

Kia, Türkiye pazarındaki büyümesini yeni elektrikli otomobiller ve SUV modelleriyle sürdürmeye hazırlanıyor. Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamada markanın önümüzdeki iki yıl için belirlediği hedefleri ve Türkiye'ye gelecek yeni modelleri paylaştı.
1 Hedef 30 bine yaklaşan satış
Kia, 2025 yılında 25 binin üzerinde satış gerçekleştirdi. Marka, 2026 yılı sonunda ise satışlarını yaklaşık 30 bin seviyesine çıkarmayı planlıyor.
Bu büyümede Sportage'ın yanı sıra EV3, EV2 ve yılın son döneminde satışa çıkacak Seltos'un önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
2 EV2 yaz bitmeden Türkiye'ye geliyor
Kia'nın uygun fiyatlı elektrikli modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulacak.
Şirketin paylaştığı bilgilere göre model yaklaşık 450 kilometreye ulaşan sürüş menzili sunacak. EV2'nin fiyatı ise EV3'ün altında konumlanacak. İlk beklentiler, modelin 2 milyon TL'nin altında bir fiyat etiketiyle satışa çıkabileceğini gösteriyor.
EV2'nin 42,2 kWh ve 61 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Büyük bataryalı versiyonun yaklaşık 448 kilometre menzil sunacağı daha önce açıklanmıştı.
5 EV3 ile bağlantılı araç dönemi başlıyor
Kia, Türkiye'de bağlantılı araç teknolojisini ilk kez EV3 modeliyle kullanıma sunacak.
Önümüzdeki günlerde satışa çıkacak EV3, markanın bu alandaki ilk modeli olacak. Aynı altyapının daha sonra EV2'de de yer alacağı belirtildi.
Bu sistem sayesinde araçlar internet bağlantısı üzerinden çeşitli dijital hizmetleri destekleyebilecek.
6 Sportage yine en büyük payı alacak
Kia'nın satış planlarında Sportage önemli yer tutmaya devam ediyor.
Şirket, 2026 yılı için belirlediği yaklaşık 30 bin adetlik satış hedefinin 17 ila 18 binini Sportage modeliyle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Sportage, uzun süredir markanın Türkiye'de en çok tercih edilen modelleri arasında bulunuyor ve bu konumunu koruması bekleniyor.
7 Seltos yıl sonunda satışa çıkacak
Kia'nın C-SUV ailesine eklenecek Seltos'un kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapması planlanıyor.
Model, Sportage'ın yanında konumlanacak ve markanın C-SUV segmentindeki ürün seçeneklerini artıracak.
Şirket, 2027 yılında ise yalnızca Sportage ve Seltos modelleriyle toplam 30 bin satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.
Kia üç alana odaklanıyor
Markanın Türkiye planı üç temel başlık üzerine kurulu. Elektrikli otomobil sayısını artırmak, bağlantılı araç teknolojilerini yaygınlaştırmak ve C-SUV segmentindeki varlığını güçlendirmek.
EV3 ile başlayacak bağlantılı araç dönemi, ağustosta gelecek EV2 ve yıl sonunda satışa çıkacak Seltos ile devam edecek. Kia, önümüzdeki yıllarda büyümesini hem elektrikli modeller hem de SUV ürün gamını genişleterek sürdürmeyi hedefliyor.