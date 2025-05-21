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İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) bugün KAP'a temettü tarihini duyurdu. Peki, ISDMR ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte yapılan açıklamanın detayları:

21 Mayıs 2025 | 18:41
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2025 | 19:02
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. bugün KAP'a nakit kar payı ödeme tarihini duyurdu. Şirket pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2025 olacak. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 21 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar payı dağıtımına 2 Temmuz 2025 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.

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