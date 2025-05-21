Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu (2025)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) bugün KAP'a nakit kar payı ödeme tarihini duyurdu. Şirket pay başına brüt 0,25 TL net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2025 olacak. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 21 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 26 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar payı dağıtımına 2 Temmuz 2025 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.