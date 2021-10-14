Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM), İstanbul Portföy Yönetimi AŞ’nin AYDEM‘in halka arzında usulsüz açığa satış yaparak şirketin itibarını ve hisse değerini olumsuz yönde etkiledikleri için gereken hukuki süreçlerin başlatılacağını duyurdu. İstanbul Portföy’den yapılan açıklamada ise, “Haksız ithamlara konu olan işlem, Aydem Yenilenebilir Enerji hisse senedi sırasının ilk işlem gününde sehven yapılan 130,000 lot satış işlemi olup, ilgili tarihteki AYDEM işlem hacminin yalnızca %0,19’una tekabül edip, fiyat hareketlerini etkilemesi imkanı bulunmamaktadır” denildi.

AYDEM‘den dün yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK); AYDEM hissesinde usulsüz açığa satış işlemleri gerçekleştirilmesi nedeniyle İstanbul Portföy Yönetimi AŞ’ye, 1 milyon 921 bin 326 TL idari para cezası uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu şirketin, mevzuata aykırı olmasına rağmen Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale ettiği, ilk işlem gününde hisse fiyatında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırdığı, bu şekilde hissenin değeri ile şirketin itibarını olumsuz etkilediği, şirketi ve yatırımcıları zarara uğrattığı ve mağdur ettiği vurgulanan açıklamada, “Şirketimizin itibarını ve hisse değerini olumsuz yönde etkileyen bu usulsüz işlem hakkında, gereken hukuki süreçler başlatılacak olup sürecin takipçisi olacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hisse senedinin bahsedilen nedenle başlayan değer kaybı sırasında farklı platformlarda dile getirilen mesnetsiz bir iddianın da açıklığa kavuşturulması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Şirketin halka arzı sırasında, izahnamede de açıklandığı üzere, ilgili SPK mevzuatına uygun şekilde, halka arz eden pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları AŞ adına İş Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Bu çerçevede ve ilgili SPK mevzuatı kapsamında, şirketimiz hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasını müteakip 30 gün boyunca, İş Yatırım tarafından hisse fiyatındaki ani düşüş ve dalgalanmaları önlemek amacıyla geri alımlar yapılmıştır. Bu işlemlerin sona ermesiyle işlemlerle ilgili detaylar, işlemi gerçekleştiren aracı kurum tarafından, 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Fiyat istikrarı işlemlerinin olağan yapısı ve mevzuatın gereklilikleri uyarınca, fiyat istikrarı süreci boyunca alımı yapılan hisseler, İş Yatırım tarafından fiyat istikrarına ilişkin açılmış özel bir hesapta muhafaza edilmiştir. İşlemin 28 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmasını müteakip, ilgili hisseler İş Yatırım tarafından halka arz eden pay sahibi Aydem Enerji Yatırımları AŞ’nin Yapı Kredi Yatırım nezdindeki hesaplarına virman edilmiştir. İzahnamemizde belirtildiği üzere, fiyat istikrarı amaçlı alınan bu hisselerin, bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir bedelle satışı söz konusu değildir. Bu nedenle, bu hisseler alış tarihlerinden bugüne kadar herhangi bir satış işlemine konu olmamıştır. Bu durum, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarıyla sabittir.”

İstanbul Portföy’den yanıt

İstanbul Portföy, Aydem’in kendileri hakkında açığa satış işlemi dolayısıyla hukuki süreç başlatacağı yönündeki duyurusunun ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: