Kalekim ve Penta’nın borsada işlem görme tarihleri belli oldu. Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, Penta 17 Mayıs pazartesi, Kalekim 18 Mayıs salı günü Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sürecinde ön talep toplama süreçleri tamamlanan Penta ve Kalekim’in Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacakları tarihler belli oldu.

Penta hisseleri Yıldız Pazar’da 32 TL/pay baz fiyat, “PENTA.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlendi.

6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplanan Penta’nın halka arzında 1 TL nominal değerli pay 32 TL üzerinden ihraç edildi. Şirketin halka arzından toplam dağıtımın nominal değeri 18.3728.752 TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirket halka arzdan 588 milyon TL gelir elde etti.

Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsisat yüzde 60 olarak planlanırken, dağıtım yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise halka arz edilen hisselerin yüzde 81’ini aldı.

Halka arzda yüzde 5 üzerinden pay alan tek yatırımcı yüzde 54,5 ile İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon oldu.

Kalekim için gong 18 Mayıs’ta çalacak

Kalekim payları ise Yıldız Pazar’da 14,75 TL/pay baz fiyat, “KLKIM.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle 18 Mayıs’ta işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlendi.

Kalekim’in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.

Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep geldi.